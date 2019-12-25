  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском районе произошло возгорание Mercedes
Сегодня, 8:21
143
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе произошло возгорание Mercedes

0 0

Для ликвидации пожара были задействованы силы МЧС: две пожарные машины и десять сотрудников.

Утром в пятницу, 27 декабря, в Петербурге на Планерном путепроводе в Приморском районе произошел пожар в автомобиле марки Mercedes. Эту информацию предоставила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Согласно сообщению, огонь охватил легковоспламеняемые элементы автомобиля. Пожар был потушен в 04:15. Пострадавших в результате инцидента нет.

Для ликвидации пожара были задействованы силы МЧС: две пожарные машины и десять сотрудников.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпинском районе загорелся автомобиль.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии