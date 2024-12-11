Петербуржец предстанет перед судом за поджог Toyota Land Cruiser на Верейской улице

Стоимость восстановительного ремонта составила 12,5 млн рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 45-летнего петербуржца. Он обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений).

По версии следствия, 23 апреля 2024 года обвиняемый из хулиганских побуждений поджег автомобиль Toyota Land Cruiser 200, припаркованный во дворе дома 2/60 по Верейской улице. Стоимость восстановительного ремонта составила 12,5 млн рублей.

Обвиняемый, будучи под административным надзором, умышлено нарушил административное ограничение в виде запрета пребывания вне места жительства в ночное время. Он был задержан 23 апреля 2024 года в 04:00 у д. 2/60 по Верейской улице за административное правонарушение, предусмотренное по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Свою вину обвиняемый не признал. Однако один из свидетелей видел, как петербуржец стоял у капота автомобиля и держал в руках горящий предмет, после чего внедорожник загорелся.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее поджигатель военкомата в Петербурге обжаловал приговор.

Видео: прокуратура СПб