При пожаре в Невском районе пострадали две женщины и трое детей

Из опасной зоны эвакуировали 37 человек.

В результате пожара в доме 21 по проспекту Большевиков сегодня, 21 февраля, пострадали пятеро. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, на лестничной площадке 2-го этажа, на площади 6 "квадратов", загорелись электрощит и обстановка. Огонь был ликвидирован за час.

Из опасной зоны эвакуировали 37 человек. Медицинская помощь понадобилась двум женщинам и трем детям – девочке и двум мальчикам.

Тушили пожар 21 спасатель и пять единиц техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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