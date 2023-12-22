На Васильевском острове полыхала кухня ресторана "Кардамон"

Сведения о пострадавших не поступали.

В Василеостровском районе в среду, 21 февраля, полыхал ресторан "Кардамон", находящийся по адресу: 1-я линия В. О., 18. Об этом стало известно Piter.TV.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 17:57. В четырехэтажном жилом доме, на первом этаже, в ресторане "Кардамон" на кухне происходило горение на плите на площади 1,5 "квадрата". Огонь ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали. К тушению привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что на Южном шоссе в подвале жилого дома вспыхнуло пламя.

Видео: Piter.TV