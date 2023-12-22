На Васильевском острове полыхала кухня ресторана "Кардамон"

В Василеостровском районе в среду, 21 февраля, полыхал ресторан "Кардамон", находящийся по адресу: 1-я линия В. О., 18. Об этом стало известно Piter.TV.
По данным ГУ МЧС России по Петербургу, информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 17:57. В четырехэтажном жилом доме, на первом этаже, в ресторане "Кардамон" на кухне происходило горение на плите на площади 1,5 "квадрата". Огонь ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС.
Сведения о пострадавших не поступали. К тушению привлекались 15 спасателей и три единицы техники.
Ранее мы рассказывали о том, что на Южном шоссе в подвале жилого дома вспыхнуло пламя.
Видео: Piter.TV
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