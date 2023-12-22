На Южном шоссе в подвале жилого дома вспыхнуло пламя

Из здания эвакуировали 14 человек.

Сегодня днем, 21 февраля, в Купчино произошел пожар. На Южном шоссе в доме № 60 загорелся подвал. Пламя охватило 20 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:31. Бороться с огнем прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины.

Из здания эвакуировали 14 человек. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар потушили только к 16:09. Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv