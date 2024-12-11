Подросток говорит, что сам случайно выстрелил себе в живот из страйкбольного пневматического пистолета.

Полиция разбирается в обстоятельствах ранения подростка на автомойке на Южном шоссе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 30 января в 03:35 поступила телефонограмма из детской больницы о том, что в 00:30 самостоятельно обратился 16-летний мальчик с травмой живота, в состоянии средней тяжести его госпитализировали.

Со слов пострадавшего, 29 января в 23:30, на автомойке у дома 37 по Южному шоссе, он по неосторожности выстрелил себе в живот из страйкбольного пневматического пистолета, принадлежащего отцу.

Полиция проводит проверку.

Фото: Piter.tv