Полиция разбирается в обстоятельствах ранения подростка на автомойке на Южном шоссе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 30 января в 03:35 поступила телефонограмма из детской больницы о том, что в 00:30 самостоятельно обратился 16-летний мальчик с травмой живота, в состоянии средней тяжести его госпитализировали.
Со слов пострадавшего, 29 января в 23:30, на автомойке у дома 37 по Южному шоссе, он по неосторожности выстрелил себе в живот из страйкбольного пневматического пистолета, принадлежащего отцу.
Полиция проводит проверку.
Фото: Piter.tv
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