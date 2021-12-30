В Северной Осетии возбудили дело об убийстве после стрельбы на автомойке

Следователи разыскивают неизвестного, совершившего преступление в Ардоне.

Следственный комитет России по Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту стрельбы и дальнейшего убийства на территории местной автомойки. Соответствующее заявление представители пресс-службы надзорного ведомства опубликовали в социальных сетях. Известно, что преступление совершено в Ардонском районе, вечером 14 мая там погиб мужчина. Расследование касается статей об убийстве, совершенном общеопасным способом, а также покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.

Правобережным межрайонным отделом по РСО - Алания возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ и части 3 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ. пресс-слкжба СК РФ по региону

Установлено, что неизвестный человек несколько раз выстрелил в людей, находившихся на территории автомобильной мойки в городе Ардоне. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Пациенты были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле российского производства. Эксперты осмотрели место происшествия и изъяли оттуда гильзы и пули. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости