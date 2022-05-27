Свой поступок злоумышленник объяснил желанием покататься по городу.

В Москве задержали нетрезвого работника автомойки, который ездил на угнанной иномарке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mercedes-Benz под управлением 30-летнего мужчины. Отмечается, что водитель управлял машиной с признаками опьянения. Позже стало известно, что задержанным оказался работник автомойки, который воспользовался своим служебным положением и угнал иномарку. Свой поступок злоумышленник объяснил желанием покататься по городу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что автобус с россиянами попал в ДТП в Турции.

Видео: ГУ МВД России по Москве