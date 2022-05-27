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В Москве задержали нетрезвого работника автомойки, который ездил на угнанной иномарке

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Свой поступок злоумышленник объяснил желанием покататься по городу.

В Москве задержали нетрезвого работника автомойки, который ездил на угнанной иномарке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, сотрудники Госавтоинспекции  остановили автомобиль Mercedes-Benz под управлением 30-летнего мужчины. Отмечается, что водитель управлял машиной с признаками опьянения. Позже стало известно, что задержанным оказался работник автомойки, который воспользовался своим служебным положением и угнал иномарку. Свой поступок злоумышленник объяснил желанием покататься по городу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что автобус с россиянами попал в ДТП в Турции.

Видео: ГУ МВД России по Москве

Теги: автомойка, москва, нетрезвый водитель, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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