Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

Автобус с российскими туристами попал на территории Турции в ДТП. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из новостного агентства IHA. Инцидент зафиксирован в городе Серик. В салоне транспортного средства находилось 33 человека. Все они отправлялись на экскурсию. У автобуса поврежден кузов. По предварительным сведениям, пассажиры и шофер не пострадали.

Автобус начало заносить, когда он заехал на мост. В итоге, водитель, чтобы не рухнуть вниз, влетел в дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы. пост ТГ-канала SHOT

Ранее в турецкой провинции Анталья микроавтобус с туристами попал в ДТП, при котором пострадали шесть человек.

РСТ проверит данные о туристах, страдающих в отеле с видом на военную базу в Египте.

Фото и видео: Telegram / SHOT