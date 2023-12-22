На Невском Mercedes протаранил машины и вылетел на тротуар

О пострадавших информация не поступала.

Кроссовер вылетел на тротуар в центре Петербурга. Камера видеонаблюдения сняла, как у водителя "что-то пошло не так", сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Авария произошла около десяти часов утра на пересечении Невского проспекта с улицей Профессора Ивашенцова. Mercedes врезался в две машины и вылетел на тротуар.

О пострадавших информация не поступала. Иномарка получила сильные повреждения. Причины аварии предстоит выяснить.

Накануне пьяный велосипедист попал под снегоуборочную технику на Каменноостровском проспекте.

Фото и видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург