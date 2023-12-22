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Пьяный велосипедист попал под снегоуборочную технику на Каменноостровском проспекте
Сегодня, 10:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный велосипедист попал под снегоуборочную технику на Каменноостровском проспекте

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Все обстоятельства ДТП выясняются.

Поздно вечером 20 февраля пьяный велосипедист попал под снегоуборочную технику на Каменноостровском проспекте, 32. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший 26-летний молодой человек получил рвано-ушибленную рану губы, травматическое повреждение правой почки, травму печени. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее женщина попала под колеса грузовика на проспекте Маршала Жукова.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: каменноостровский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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