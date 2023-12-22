Все обстоятельства ДТП выясняются.

Поздно вечером 20 февраля пьяный велосипедист попал под снегоуборочную технику на Каменноостровском проспекте, 32. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший 26-летний молодой человек получил рвано-ушибленную рану губы, травматическое повреждение правой почки, травму печени. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее женщина попала под колеса грузовика на проспекте Маршала Жукова.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)