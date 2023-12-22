Женщина попала под колеса грузовика на проспекте Маршала Жукова

Петербурженке понадобилась помощь медиков. Ее доставили в больницу.

В Красносельском районе Петербурга грузовик сбил женщину. Пострадавшая попала в больницу. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Как рассказали очевидцы, авария произошла на пешеходном переходе напротив дома №30 на проспекте Маршала Жукова. По предварительным данным, девушка переходила на красный сигнал светофора.

На место прибыла скорая помощь. Женщину госпитализировали.

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Видео: Piter.tv