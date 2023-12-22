  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Иномарка сбила новгородского школьника на набережной Лейтенанта Шмидта
Сегодня, 9:59
112
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Иномарка сбила новгородского школьника на набережной Лейтенанта Шмидта

0 0

Известно, что водитель Chevrolet 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023-2024 годах.

В воскресенье, 18 февраля, на набережной Лейтенанта Шмидта случилась авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 62-летний водитель, управляя TrailBlazer, двигался в сторону 22-й линии Васильевского острова. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода он сбил переходившего проезжую часть 17-летнего одиннадцатиклассника из Великого Новогорода в сопровождении его 51-летней матери. В результате ДТП пострадавший подросток доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом рёбер справа, сочетанной травмой обеих рук, в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что водитель Chevrolet 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023-2024 годах.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Нарва" произошло ДТП с двумя погибшими.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии