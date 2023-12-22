Иномарка сбила новгородского школьника на набережной Лейтенанта Шмидта

Известно, что водитель Chevrolet 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023-2024 годах.

В воскресенье, 18 февраля, на набережной Лейтенанта Шмидта случилась авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 62-летний водитель, управляя TrailBlazer, двигался в сторону 22-й линии Васильевского острова. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода он сбил переходившего проезжую часть 17-летнего одиннадцатиклассника из Великого Новогорода в сопровождении его 51-летней матери. В результате ДТП пострадавший подросток доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом рёбер справа, сочетанной травмой обеих рук, в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что водитель Chevrolet 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023-2024 годах.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Нарва" произошло ДТП с двумя погибшими.

Фото: Piter.TV