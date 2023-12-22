На трассе "Нарва" произошло ДТП с двумя погибшими

В среду, 14 февраля, на 94-ом км трассы "Нарва" произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом стало известно Piter.TV.
Как удалось установить, 38-летняя женщина-водитель Volkswagen Golf двигалась со стороны Кингисеппа в сторону Петербурга. При неустановленных обстоятельствах машина выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении Volvo FH с полуприцепом под управлением 50-летнего жителя Сланцев.
В результате ДТП водитель Volkswagen и её 65-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.
Ранее мы сообщили о том, что на автодороге "Сланцы – Кингисепп – Краколье" в аварии погиб 38-летний водитель Лады.
Фото: Pitter.TV
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