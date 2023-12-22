На автодороге "Сланцы – Кингисепп – Краколье" в аварии погиб 38-летний водитель Лады

Авария произошла утром 14 февраля.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На 231 км автодороги "Сланцы – Кингисепп – Краколье" 14 февраля в 09:30 38-летний водитель автомобиля Лада Ларгус не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault Duster.

В результате ДТП водитель Лады погиб, 52-летняя женщина-пассажир иномарки получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на 624-м километре автодороги "Россия" в Тосненском районе произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.tv