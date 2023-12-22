Из горящего дома на проспекте Большевиков эвакуировали 37 человек

Трое из них осматриваются бригадой "скорой" помощи.

Вечером 21 февраля в Невском районе, в доме на проспекте Большевиков, горел электрощит. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 18:45. В девятиэтажном жилом доме, на лестничной клетке 2-го этажа, полыхали электрощит и обстановка на площади 6 "квадратов". К 19:56 огонь ликвидировали.

Из опасной зоны эвакуировали 37 человек. Трое из них осматриваются бригадой "скорой" помощи.

К тушению пожара привлекались 21 спасатель и пять единиц техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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