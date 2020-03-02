Ночной пожар в Невском районе забрал жизни двух людей

На улице Приневской, 9, горела дощатая гаражная постройка.

Ночью 26 ноября в Невском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

На улице Приневской, 9, горела дощатая гаражная постройка размером 2,5х4 м. Огонь, забравший две жизни, ликвидировали за 48 минут.

К тушению пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Детали происшествия уточняются.

Ранее мы рассказывали о пожаре в доме по Кузнецовской улице. Тогда из опасной зоны спасатели эвакуировали 20 человек. Был пострадавший, его госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.TV