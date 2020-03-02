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Ночной пожар в Невском районе забрал жизни двух людей
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Ночной пожар в Невском районе забрал жизни двух людей

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На улице Приневской, 9, горела дощатая гаражная постройка.

Ночью 26 ноября в Невском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

На улице Приневской, 9, горела дощатая гаражная постройка размером 2,5х4 м. Огонь, забравший две жизни, ликвидировали за 48 минут. 

К тушению пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Детали происшествия уточняются.

Ранее мы рассказывали о пожаре в доме по Кузнецовской улице. Тогда из опасной зоны спасатели эвакуировали 20 человек. Был пострадавший, его госпитализировали в больницу. 

Фото: Piter.TV

Теги: горел гараж, пожар в невском районе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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