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Пожар на Кузнецовской отправил петербуржца в больницу
Сегодня, 17:20
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Пожар на Кузнецовской отправил петербуржца в больницу

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В Московском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. Есть пострадавший.

Днем в четверг, 23 ноября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на Кузнецовской улице в доме пожар к вартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, в трехкомнатной квартире обгорела обстановка обще площадью 10 квадратных метров. 

В результате возгорания спасатели эвакуировали 20 человек. Также уточняется, что есть пострадавший. Его госпитализировали в больницу.

Всего к тушению возгорания было привлечено 3 единицы специально техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что на Большом проспекте П.С. спасатели тушили пожар в квартире почти 2,5 часа.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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