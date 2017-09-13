Пожар на Кузнецовской отправил петербуржца в больницу

В Московском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. Есть пострадавший.

Днем в четверг, 23 ноября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на Кузнецовской улице в доме пожар к вартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, в трехкомнатной квартире обгорела обстановка обще площадью 10 квадратных метров.

В результате возгорания спасатели эвакуировали 20 человек. Также уточняется, что есть пострадавший. Его госпитализировали в больницу.

Всего к тушению возгорания было привлечено 3 единицы специально техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что на Большом проспекте П.С. спасатели тушили пожар в квартире почти 2,5 часа.

Фото: Piter.TV