На Большом проспекте П.С. спасатели тушили пожар в квартире почти 2,5 часа

В Петроградском районе произошел пожар, из-за которого пострадал один человек.

Утром в среду, 22 ноября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в доме на Большом проспекте П.С. начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, в трехкомнатной квартире происходило горение обстановки общей площадью 30 квадратных метров.

Пожарных вызвали в 05:33, однако возгорание смогли ликвидировать только к 9 утра.

Также не обошлось без пострадавших – в пожаре пострадал один человек, его госпитализировали в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц специального техники и 24 человека личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар на крупной ферме случился в Лодейном Поле.

Фото: Piter.TV