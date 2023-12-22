Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара в Буграх

В Ленобласти горел автосервис.

Сегодня, 19 февраля, в Буграх произошел серьезный пожар. Огонь вспыхнул в автосервисе. На место случившегося прибыли специалисты Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области. Они берут пробы атмосферного воздуха, чтобы оценить содержание опасных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

В связи с пожаром в поселке Бугры Всеволожского района, Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" в экстренном режиме осуществлен выезд специалистов для отбора проб атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территориях ближайших жилых застроек. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу

Огонь тушили дежурные смены Всеволожского отряда "Леноблпожспаса". Информация о результатах проверки воздуха появится позже. Подробности уточняются.

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