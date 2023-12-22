  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара в Буграх
Сегодня, 14:55
117
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара в Буграх

0 0

В Ленобласти горел автосервис.

Сегодня, 19 февраля, в Буграх произошел серьезный пожар. Огонь вспыхнул в автосервисе. На место случившегося прибыли специалисты Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области. Они берут пробы атмосферного воздуха, чтобы оценить содержание опасных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

В связи с пожаром в поселке Бугры Всеволожского района, Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" в экстренном режиме осуществлен выезд специалистов для отбора проб атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территориях ближайших жилых застроек.

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу

Огонь тушили дежурные смены Всеволожского отряда "Леноблпожспаса". Информация о результатах проверки воздуха появится позже. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Левашово ночью пожар тушили 15 спасателей.

Фото: Pxhere

Теги: бугры, горел автосервис, проверка воздуха
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии