В Левашово ночью пожар тушили 15 спасателей

Возгорание произошло на Советской улице, 19.

В Выборгском районе Петербурга сегодня, 19 февраля, произошел пожар. В Левашово на Советской улице, 19, вспыхнула постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 3:57. Пламя охватило всю площадь домика, огонь распространился на 30 "квадратов".



Тушили пламя 15 спасателей на трех спецмашинах. Объект потушили в 4:46.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в Петродворцом районе утром горела баня.

Фото: Piter.tv