В Левашово ночью пожар тушили 15 спасателей

В Выборгском районе Петербурга сегодня, 19 февраля, произошел пожар. В Левашово на Советской улице, 19, вспыхнула постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 3:57. Пламя охватило всю площадь домика, огонь распространился на 30 "квадратов".
Тушили пламя 15 спасателей на трех спецмашинах. Объект потушили в 4:46.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Ранее мы писали, что в Петродворцом районе утром горела баня.
Фото: Piter.tv
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