В Петродворцом районе утром горела баня

Пожар произошел на Центральной улице.

Сегодня утром, 19 февраля, в Петродворцовом районе произошел пожар. На Центральной улице, 13, горела баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Пламя охватило пять "квадратов". Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:23.

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя к 08:36.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в Петербурге неизвестный напал на десятиклассника из-за громкой музыки.

Фото: Piter.tv