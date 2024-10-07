В Буграх задержали мужчину, который насиловал женщин в подъезде

Устанавливаются иные эпизоды преступлений подозреваемого.

Во Всеволожском районе мужчина подозревается в неоднократном совершении преступлений против половой свободы женщины. информация об этом появилась в Telegram-канале СК по Ленобласти.

Следственным отделом по городу Мурино в отношении в отношении 44-летненго местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) – 2 эпизода.

Следствием установлено, что подозреваемый в подъезде дома по Воронцовскому бульвару в городе Бугры неоднократно совершал преступления против половой свободы женщин.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Устанавливаются иные эпизоды преступлений подозреваемого.

В Сертолово таксиста подозревают в домогательстве 16-летней пассажирки.

Видео: Telegram/ Следком Ленинградской области