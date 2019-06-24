В Буграх ввели в эксплуатацию школу на 1383 места

Школу в Буграх начали строить в 2022 году по региональной программе "Социальные объекты в обмен на налоги".

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1383 места в Буграх. Образовательное учреждение вблизи Тихой улицы возвели по соглашению с правительством Ленинградской области, рассказали в региональной администрации.

В новой школе на 1383 места в Буграх предусмотрено всё необходимое для полноценного учебного процесса: отдельный блок для начальных классов, просторные кабинеты для базовых предметов и специализированные лаборатории по физике, химии и биологии.

Также в учебном учреждении будут работать мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты домоводства и швейные классы.

В школе есть несколько спортивных залов, включая тренажёрный, медицинский блок с кабинетами логопеда и психолога, отдельные библиотеки для младших и старших школьников.

Большая столовая рассчитана почти на тысячу человек, а актовый зал – на 953 места.

Сегодня в Ленинградской области в стройке находится более 50 объектов образования.

В День знаний в Янино-1 в новую школу пошел 221 первоклассник.

Фото: правительство Ленобласти