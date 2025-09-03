В Янино-1 в новую школу пошел 221 первоклассник

Всего школа рассчитана на 1100 учащихся.

В Янино-1 впервые прозвенел школьный звонок для учеников новой школы на улице Ясная. Современное здание, рассчитанное на 1100 учащихся, стало шестым образовательным учреждением в Заневском городском поселении. Это важный вклад в социальную инфраструктуру территории, где сегодня учатся почти 14,5 тысячи ребят.

Я поздравляю всех с началом нового учебного года и желаю ребятам приобрести здесь новых друзей, получить хорошие и качественные знания. Педагогам – терпения, успехов и чтобы ребята их радовали. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения

Отдельное внимание в этот день уделили самым маленьким гостям праздника – первоклассникам. В новой школе их 221. Для первоклашек администрация Заневского городского поселения подготовила подарки – наборы канцелярии со всем самым необходимым к школе. Закупкой полезных сувениров традиционно занимается муниципальный Дом культуры.

Вы знаете, мы же самыми мамами являемся и, конечно, старались собирать наборы таким образом, чтобы это были не только эмоции для детей, но и наборчик был полезен для ребятишек, для тех, кто идет в первый класс. В этом году это порядка двух тысяч детей. Спасибо большое муниципалитету, который выделяет финансирование на закупку таких наборов. Это делается уже 9-й год и конечно мы из года в год собираем обратную связь от родителей. Мария Тырувере, директов центра культуры и досуга "Кудрово"

Родители отмечают: такие сюрпризы помогают детям с первых дней почувствовать уверенность в своих силах и ощутить дополнительный интерес к учебному процессу. Не зря многие дети шли на свой первый в жизни урок как на настоящий праздник.

Все время говорил: "Хочу в школу, хочу в школу", и вот наконец-таки подумал: "Все, я уже не могу, и так подумал: "Ну ладно. Я всё равно в школу пойду". Арсений, первоклассник школы Янино -1

Организовать праздничное настроение помогали опять же сотрудники дома культуры. Они пришли в классы с веселыми конкурсами и поздравлениями. Сами первоклассники тоже подготовились к торжественной линейке – они прочли трогательные стихи и исполнили песни, посвящённые школе и Дню знаний.

Вот так – первый учебный день начался для юных жителей Заневского с атмосферы радости и дружбы. Новая школа на улице Ясной стала очередным подтверждением того, что в городском поселении создают необходимые условия для развития, обучения и творчества подрастающего поколения.

Видео: Piter.tv