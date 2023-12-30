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В доме Риттера на Васильевском острове произошел пожар

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Пострадавших нет.

В доме А. А. Риттера, расположенном на Васильевском острове, вечером 20 августа произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: 1-я линия В. О., 48, поступила на пульт спасателей в 18:01. В комнате 10-комнатной квартиры полыхала обстановка на площади 30 "квадратов". К 18:30 огонь потушили.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: на Большом Сампсониевском проспекте горело капитально-ремонтируемое здание. 

Видео: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: дом риттера, пожар на васильевском острове
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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