В доме Риттера на Васильевском острове произошел пожар

Пострадавших нет.

В доме А. А. Риттера, расположенном на Васильевском острове, вечером 20 августа произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: 1-я линия В. О., 48, поступила на пульт спасателей в 18:01. В комнате 10-комнатной квартиры полыхала обстановка на площади 30 "квадратов". К 18:30 огонь потушили.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: на Большом Сампсониевском проспекте горело капитально-ремонтируемое здание.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком