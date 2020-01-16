При пожаре на Васильевском острове пострадали две женщины

В спасустройствах на пожаре эвакуировали 18 человек.

Во время квартирного пожара в доме А. А. Риттера на Васильевском острове пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, информация о возгорании на 1-й линии В. О., 48, поступила на пульт спасателей в 18:01. В комнате 10-комнатной квартиры полыхала обстановка на площади 30 "квадратов". К 18:30 огонь ликвидировали.

В спасустройствах на пожаре эвакуировали 18 человек, из них пострадали две женщины. Их госпитализировали в медицинское учреждение города. С возгоранием боролись 15 спасателей и три единицы техники.

Причины и детали случившегося уточняются.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу