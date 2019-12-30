Владелец квартир в доме Риттера оштрафован за печальное состояние архитектурного памятника

В здании царили плесень и гниль, некоторые элементы здания оказались утрачены.

Собственника квартир в доме Риттера (А. Черкасского) крупно оштрафовали за недобросовестное отношение к объекту культурного наследия. Об этом 16 января сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснилось, Борис Берсон, владеющий квартирами №1-4, 7, 9, 16-18 и еще одним помещением допустил ухудшение состояния здания-памятника. Проверка комитета по госиспользованию и охране памятников выявила неотремонтированные после пожара деревянные элементы окон, выбитые стекла и металлические решетки, загрязненный сажей фасад. Кроме того, в здании с закрытыми входными дверями не проводились необходимые работы, хотя поле для деятельности имелось: грязь, отслоение краски и штукатурной отделки, гниль и плесень на деревянных элементах дома, потеря изразцов белой печи с первого этажа. За каждый протокол суд назначил по 25 тысяч рублей штрафа.

Отмечается, что Берсона и раньше многократно штрафовали за подобные правонарушения.

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Фото: citywalls.ru