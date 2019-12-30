Смольный может продать аварийные дома на Тележной улице

В правительстве еще не начинали разработку соответствующего документа.

Правительство Петербурга задумалось о продаже аварийных зданий №21, 23, 25-27 и 29А и 29Г на Тележной улице, сообщил ресурс "Деловой Петербург" 16 января. За сохранность домов уже долгое время выступают градозащитники и теперь надеются, что город выставит достойные условия для потенциальных покупателей, которые смогут сохранить здания.

Чиновники еще не приступали к подготовке документа, распоряжение для продажи домов должен дать комитет имущественных отношений.

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Фото: Google-карты