На Лесном проспекте горела трехкомнатная квартира

Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две единицы техники.

Сегодня, 8 февраля, в Выборгском районе произошел пожар. На Лесном проспекте в доме 34-36, корпус 3, вспыхнула квартира. В одной из комнат пламя охватило два "квадрата". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:55. Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две единицы техники. Они потушили пламя за 18 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

В четверг в Северной столице было много пожаров. В квартире на Энгельса жильцы сами потушили пламя. На Загородном проспекте утром сгорела иномарка BMW. На Таллинском шоссе горел склад, пострадал один человек. А на Васильевском острове сейчас горят бытовки на площади 160 "квадратов".

Фото: Piter.tv