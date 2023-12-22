На Таллинском шоссе горел склад, пострадал один человек

Сотрудники склада потушили объект до прибытия пожарных.

Сегодня, 8 февраля, в Красносельском районе произошел пожар. На Таллинском шоссе, 206, загорелось здание. Во время возгорания пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:01. Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две единицы техники.

Огонь охватил обстановку на площади 0,1 квадратного метра. Сотрудники склада потушили объект до пожарных.

Пострадавшего передали медикам. Его доставили в больницу. Информация о состоянии больного уточняется. Выясняется причина пожара.

Также возгорание произошло на Долгоозерной. Там утром полыхал гараж.

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Фото: Piter.tv