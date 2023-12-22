На Долгоозерной пожарные потушили гараж

Пламя охватило гараж, площадь которого составляет 24 "квадрата".

Сегодня утром, 8 февраля, в Приморском районе произошел пожар. На Долгоозерной, 29, горел гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 7:50 утра. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Выяснилось, что пламя охватило гараж, площадь которого составляет 24 "квадрата". Пожарные потушили постройку за 21 минуту. В 8:11 пожар ликвидировали.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Pxhere