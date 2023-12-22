Петербуржец предстанет перед судом за нападение с мачете на соседа. Об этом сообщила прокуратура Выборгского района.
По версии следствия, 32-летний обвиняемый 8 июля 2023 года, находясь на дороге между земельными участками №347 и №349 по улице Центральной в СНТ "Климовец", испытывая на протяжении пяти лет личную неприязнь к соседу, ударил его по голове мачете.
От полученной раны у потерпевшего установлено нарушение мимики, искажение черт лица, опущение верхнего века правого глаза. Данные повреждения, согласно заключению эксперта, являются неизгладимым обезображиванием лица.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд.
Ранее в Ленобласти рецидивист напал с мачете на свою сожительницу.
Фото: unsplash
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