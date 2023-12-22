От полученной раны у потерпевшего установлено нарушение мимики, искажение черт лица, опущение верхнего века правого глаза.

Петербуржец предстанет перед судом за нападение с мачете на соседа. Об этом сообщила прокуратура Выборгского района.

По версии следствия, 32-летний обвиняемый 8 июля 2023 года, находясь на дороге между земельными участками №347 и №349 по улице Центральной в СНТ "Климовец", испытывая на протяжении пяти лет личную неприязнь к соседу, ударил его по голове мачете.

От полученной раны у потерпевшего установлено нарушение мимики, искажение черт лица, опущение верхнего века правого глаза. Данные повреждения, согласно заключению эксперта, являются неизгладимым обезображиванием лица.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд.

Ранее в Ленобласти рецидивист напал с мачете на свою сожительницу.

Фото: unsplash