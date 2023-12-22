В квартире на Энгельса жильцы сами потушили пожар

Утром в среду, 7 февраля, в квартире на проспекте Энгельса, 151, загорелась комната. Пламя охватило три квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Жильцы обратились к спасателям в 10:15. На место случившегося прибыли 15 пожарных и три спецмашины. Однако горожане потушили пламя до прибытия сотрудников МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Архитектора Данини во время пожара пострадали два человека.

Фото: Piter.tv