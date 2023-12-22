На улице Архитектора Данини во время пожара пострадали два человека

В Пушкине загорелась квартира ночью.

Сегодня, 7 февраля, в Пушкинском районе произошел пожар. На улице Архитектора Данини в доме № 5 загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:03. Пламя охватило три "квадрата" в одной из комнат.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они боролись с огнем более 1,5 часов. В 03:38 пожар был ликвидирован.

Во время пожара пострадали два человека. Их увезли в больницу.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv