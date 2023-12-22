В квартире на Лиговском проспекте произошел мощный пожар. Погиб человек

В трехкомнатной квартире площадью 80 "квадратов" горела обстановка на площади 30 "квадратов".

В Петербурге в доме 237 по Лиговскому проспекту вечером 10 февраля полыхала квартира на третьем этаже. Корреспондент Piter.TV заснял происшествие.

По данным регионального ГУ МЧС России, информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 19:28. В трехкомнатной квартире площадью 80 "квадратов" горела обстановка на площади 30 "квадратов". В 20:09 был присвоен дополнительный номер 1-БИС, к 20:50 при локализации от него отказались. На месте работали спасатели. Кроме того, к зданию подъезжали несколько машин "скорой" помощи.

В квартире обнаружено тело человека, предположительно, мужчины. К ликвидации огня привлекались 35 пожарных и семь единиц техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Видео: Piter.TV