В Петербурге поджигатели покрышек из Москвы предстанут перед судом

Злоумышленники в ночь на 26 мая принесли покрышку к двери в доме на улице Кржижановского и облили ее легковоспламеняющейся жидкостью.

В Петербурге перед судом предстанут двое жителей Москвы, которых обвиняют в покушении на убийство путем поджога покрышек. Им вменяют ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору по найму общеопасным способом), ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное повреждение чужого имущества, совершенное группой лиц).

По информации пресс-службы ГСУ СК РФ по Северной столице, в мае фигуранты получили задание от неизвестного за денежное вознаграждение в сумме 1,5 тыс. долларов совершить убийство лиц, проживавших в Невском районе. Способ совершения преступления – поджог автомобильных покрышек возле входных дверей квартир, чтобы жители не смогли их покинуть во время возникновения пожара и погибли.

Так, злоумышленники в ночь на 26 мая принесли покрышку к двери, отделявшей квартиры от лестничной площадки, в доме на улице Кржижановского и облили ее легковоспламеняющейся жидкостью. Свой умысел мужчины не довели до конца из-за того, что жидкость не обладала необходимыми свойствами. Зажечь покрышку им не удалось.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении заказчика убийства уголовное дело выделено в отдельное производство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: на Будапештской у квартиры 79-летней пенсионерки подожгли покрышку.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу