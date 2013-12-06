На Будапештской у квартиры 79-летней пенсионерки подожгли покрышку

Она оценила ущерб в 55 тысяч рублей.

Полиция разыскивает троицу, совершившую поджог покрышек у квартиры во Фрунзенском районе Петербурга. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 13 октября в полицию поступило сообщение о пожаре на первом этаже парадной дома 5 корпус 1 по улице Будапештская. Было установлено, что 13 октября в 02:25 трое неизвестных у входной двери квартиры, принадлежащей 79-летней женщине, подожги автомобильную покрышку.

Позже владелица квартиры обратилась в полицию с заявлением о повреждении двери, оценив ущерб в 55 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Поджигателей разыскивает полиция.

Ранее житель Краснодарского края поджег и обокрал автомобиль петербуржца.

Фото:pxhere