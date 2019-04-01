Участника СВО, обвиняемого в изнасиловании девочки, не стали заключать под стражу в Петербурге

С сентября 2022 года по февраль 2024 года военный систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки в квартире дома по Заневскому проспекту.

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении военного, которому вменяют п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей 12-летнего возраста). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 3 октября.

Уточняется, что процесс состоялся в закрытом режиме. Фигурант проходил службу по контракту в зоне СВО, однако 13 августа он получил ранение и в настоящее время лечится. Был задержан при выходе из медицинского учреждения для следования в войсковую часть.

Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал, избрав мужчине меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части, расположенной в Луге, на период действия контракта.

Напомним, по версии следствия, с сентября 2022 года по февраль 2024 года военный систематически совершал изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки в квартире дома по Заневскому проспекту. К нему потерпевшая приходила ради занятий по школьным предметам.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга