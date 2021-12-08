Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки в квартире на Заневском проспекте

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей 12-летнего возраста).

В Петербурге задержан мужчина по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности девочки. Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей 12-летнего возраста), сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 1 октября.

Следствие установило, что с сентября 2022 года по февраль 2024 года фигурант систематически совершал изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки в квартире дома по Заневскому проспекту. К нему потерпевшая приходила ради занятий по школьным предметам. Спустя время она начала жить по этому адресу вместе со своей матерью.

Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что на "Академической" трое мигрантов изнасиловали женщину.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу