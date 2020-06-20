На "Академической" трое мигрантов изнасиловали женщину

Полиция задержала двоих подозреваемых, третьего разыскивают.

Полиция задержала двоих иностранцев, которые подозреваются в изнасиловании женщины в квартире возле станции метро "Академическая" в Калининском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как оказалось, 26 сентября 39-летняя женщина встречалась со знакомым, он уговорил её направиться в свою квартиру. Там её избили и изнасиловали трое. В полицию обратилась сестра пострадавшей, саму же женщину госпитализировали в больницу.

Установлено что к преступлению причастны трое соотечественников потерпевшей — 30, 35 и 36 лет, а преступление совершено в квартире по улице Вавиловых. Возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера". По ней грозит до десяти лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет.

Отметим, что оперативники петербургского угрозыска совместно с коллегами из УМВД РФ по Калининскому району задержали двоих. Третьего разыскивают, приняты все меры реагирования.

Ранее Piter.TV сообщал, что неизвестный на детской площадке выстрелил в школьницу в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области