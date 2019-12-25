Стали известны подробности группового изнасилования в Сестрорецке

Преступники применяли физическую силу к жертве и угрожали ей убийством.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, следствие установило полную картину преступления, которое произошло в Курортном районе. Ещё 17 июня в полицию поступил звонок с информацией о том, г. Сестрорецке на пляже около кафе "Акватория" несколько мужчин изнасиловали женщину.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили девушку 1985 года рождения. Она рассказала, как подверглась изнасилованию после совместного распития алкогольных напитков в компании малознакомых мужчин.

Оперативники задержали пятерых подозреваемых. Ими оказались граждане республики Узбекистан. Младший из злоумышленников 2000 года рождения, а самый старший 1994-го. Позже причастность пятого задержанного к преступлению не подтвердилась.

Установлено, что утром 17 июня преступники распивали с потерпевшей на пляже спиртные напитки. После того, как она собралась уйти, двое из них догнали её у кафе "Акватория" и изнасиловали. Известно, что мужчины применяли физическую силу к жертве и угрожали ей убийством. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что мигранта, изнасиловавшего женщину на пляже в Сестрорецке, арестовала полиция.

Фото: Piter.tv