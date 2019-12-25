Мигранта, изнасиловавшего женщину на пляже в Сестрорецке, поймала полиции

У подозреваемого гражданина Узбекистана нет регистрации в городе.

Накануне Piter.TV сообщал, что мужчина изнасиловал безработную на пляже в Сестрорецке после совместного распития алкоголя. Меньше чем через сутки подозреваемого удалось задержать. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как мы рассказывали ранее, 17 июня потерпевшая распивала алкоголь с тремя малознакомыми молодыми людьми, один из которых над ней и надругался. После заявления завели уголовное дело.

Уже 18 июня в 04:20 на Лиговском проспекте поймала гражданина Узбекистана 1997 года рождения. Подозреваемый находится в ИВС.

Фото: Piter.TV