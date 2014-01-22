Задержаны жители Ленобласти, заработавшие на незаконной банковской деятельности 48 млн рублей

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Ленобласти пресечена незаконная банковская деятельность, которую осуществляли 31-летний житель Всеволожского района и его 38-летняя подельница. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Мужчина зарегистрировал на свое имя юридическое лицо с широким спектром заявленных видов деятельности – от торговли лесоматериалами до предоставления услуг в сфере фотографии. На имена подконтрольных ему лиц открыли множество ИП и фирм-"однодневок". Для ведения бухгалтерского учета фигурант привлек знакомую, офисы фирмы работали в Кудрово и деревне Кальтино.

Подозреваемые в период с сентября 2022 года по июль 2023 года за вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по переводу и снятию денег без регистрации и лицензии. Средства поступали на счета организации, открытой на имя фигуранта. После суммы выводились с данных расчетных счетов на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Деньги передавали клиентам за вычетом 11% от суммы сделки.

Злоумышленники заработали 47,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти