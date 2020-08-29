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В Петербурге мужчину арестовали по делу о фейках о ВС РФ за пост в соцсети
Сегодня, 21:23
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В Петербурге мужчину арестовали по делу о фейках о ВС РФ за пост в соцсети

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Интересы Всеволода Королева представляет адвокат Мария Зырянова. 

Петербуржца Всеволода Королева заключили под стражу по статье о фейках ВС РФ. Об этом в среду, 13 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов города. 

Следствие полагает, что весной 2022 года петербуржец разместил в социальной сети пост, где была информация "содержащая в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине, а именно о массовых убийствах мирных граждан в г. Буча, пгт. Бородянка, а также об обстреле г. Донецк". Интересы Всеволода Королева представляет адвокат Мария Зырянова. 

Королева задержали накануне и предъявили обвинение. Мужчина вину не признал. Суд удовлетворил ходатайство, заключив мужчину под стражу до 11 сентября. 

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали кинодокументалиста Всеволода Королева. Ему вменяют распространение фейков о действиях российской армии.

Фото: piter.tv
 

Теги: вс рф, фейки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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