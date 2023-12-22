Доцент ПГУПС, которого оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, увольняется

В его отношении возбудили ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Преподаватель Петербургского университета путей сообщения имени Императора Александра I (ПГУПС) Дмитрий Бураков увольняется по соглашению сторон, согласно ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Суд увидел на его странице в одной из социальных сетей дискредитацию ВС РФ. Об этом пишет 4 апреля "Фонтанка".

Ректор вуза запретил перенести процесс увольнения на пятницу, 5 апреля, рассказал сам экс-доцент изданию. Завтра они бы расстались по ст. 81 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя).

Накануне по решению Ленинского районного суда Петербурга Дмитрия Буракова оштрафовали на 30 тыс. рублей. В его отношении возбудили ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Отмечается, что на странице во "ВКонтакте" Дмитрия Буракова с 1 марта 2014 года стоял трезубец на фоне украинского флага.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в СИЗО отправлена 18-летняя пикетчица.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)