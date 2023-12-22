В Петербурге в СИЗО отправлена 18-летняя пикетчица

Суд избрал стражу до 25 апреля 2024 года.

Петроградский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летний петербурженки, которая устроила одиночный пикет у памятника Тарасу Шевченко 24 февраля. Ей вменяют ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов 27 февраля.

Следствие полагает, что 24 февраля Д., находясь у памятника Тарасу Шевченко, будучи привлеченной 21 декабря 2023 года к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), осуществляла публичные действия, которые направлены дискредитацию использования ВС РФ. Фигурантка дела высшего образования не имеет, не работает, не замужем. Ее отчислили из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Кроме того, следствие указало, что Д. "поддерживает устойчивые связи с оппозиционными движениями, в том числе и с их представителями за пределами страны, действуя в интересах иностранных государств". По словам ее защиты, следователем не обоснованы основания для избрания меры пресечения. Однако, в случае избрания, просили домашний арест или запрет определенных действий.

Суд избрал стражу до 25 апреля 2024 года.

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Фото: Piter.TV