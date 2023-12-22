В Петербурге на сотрудницу РАН завели дело о дискредитации ВС РФ из-за флага Украины на рюкзаке

Напомним, молодой человек увидел шеврон с украинским флагом на рюкзаке у женщины на станции метро "Владимирская".

После встречи 22-летнего студента из Донецка и 45-летней сотрудницы Института прикладной астрономии РАН 23 января в Петербурге возбуждено административное делопроизводство о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом пишет "Фонтанка" 25 января.

Напомним, молодой человек увидел шеврон с украинским флагом на рюкзаке у женщины на станции метро "Владимирская". После этого у них завязался разговор, и точка зрения научной работницы по поводу СВО не устроила студента. Он обратился к правоохранителям.

Женщину доставили в отдел полиции Центрального района. Ее опросили, а позже отпустили. Молодого человека из-за этого инцидента начали травить в социальных сетях.

Ранее на Piter.TV: в Крыму преподаватель вуза привлечен к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

Фото: Piter.TV