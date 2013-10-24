В Крыму преподаватель ВУЗа привлечён к ответственности за дискредитацию ВС РФ

Против мужчины составлены административные протоколы.

За демонстрацию символики запрещённой из-за экстремистской направленности на территории России организации и дискредитацию деятельности Вооруженных сил страны российские правоохранительные органы привлекли к административной ответственности преподавателя ВУЗа. Инцидент произошел на территории Крыма. Известно, что доцент одной из кафедр местного университета опубликовал в личном аккакнте в социальных сетях видеозапись с определенным контекстом. В отношении гражданина составлены административные протоколы. Судебная инстанция назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 32 тысяч рублей.

Полицейские пресекли масштабное производство немаркированной рыбной продукции.

Фото и видео: МВД по Крыму