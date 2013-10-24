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В Крыму преподаватель ВУЗа привлечён к ответственности за дискредитацию ВС РФ

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Против мужчины составлены административные протоколы.

За демонстрацию символики запрещённой из-за экстремистской направленности на территории России организации и дискредитацию деятельности Вооруженных сил страны российские правоохранительные органы привлекли к административной ответственности преподавателя ВУЗа. Инцидент произошел на территории Крыма. Известно, что доцент одной из кафедр местного  университета опубликовал в личном аккакнте в социальных сетях видеозапись с определенным контекстом.  В отношении гражданина составлены административные протоколы. Судебная инстанция назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 32 тысяч рублей.

Полицейские пресекли масштабное производство немаркированной рыбной продукции.

Фото и видео: МВД по Крыму

Теги: армия, дискредитация вооруженных сил россии, крым
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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