Полицейские пресекли масштабное производство немаркированной рыбной продукции

Ирина Волк рассказала о пресечении криминальной деятельности в регионах страны.

Россиские правоохранительные органы из Владимирской области и ФСБ России пресекли производство, хранение и реализацию крупной партии рыбной продукции, маркированной с нарушением законодательства страны. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленники находились в числе руководителей ряда заводов, расположенных в Московской и Владимирской областях. Они обладали техническими ресурсами в виде цехов и оборудования, поэтому решили организовать нелегальное производство рыбной продукции.

Для снижения расходов и увеличения прибыли жестяные банки, маркированные этикетками "Сайра", наполнялись дешевым, а зачастую некачественным пищевым сырьем. Информация о подлинном составе продукции на упаковку умышленно не наносилась. пресс-служба МВД РФ

Далее фальсифицированный товар сбывался в торговых сетях массовой реализации. Продавцы вводились в заблуждение, а потребители покупали некачественную продукцию. В частности, консервы по цене втрое превышали их фактическую стоимость. Доход от криминального бизнеса превысил семь миллионов рублей. По факту инцидента ведется уголовное дело по статьям 171.1 и 159 УК РФ. Во время обысков оперативниками изъято свыше 12 тысяч банок немаркированной рыбной продукции, оборудование, бухгалтерская отчетность, компьютерная техника. Ирина Волк пояснила, что предполагаемый организатор и двое его сообщников задержаны, сейчас они находятся под домашним арестом. Фигурантам расследования предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях.

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Фото и видео:МВД Медиа